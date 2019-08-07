Başkentte kaçakçılık operasyonu! 870 kilo ele geçirildi
Etimesgut'ta 870 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
Başkentte, 870 kilogram sahte bandrollü,kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüTütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, Etimesgut'un Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
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