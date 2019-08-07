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Başkentte kaçakçılık operasyonu! 870 kilo ele geçirildi

Etimesgut'ta 870 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
Başkentte kaçakçılık operasyonu! 870 kilo ele geçirildi

Başkentte, 870 kilogram sahte bandrollü,kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüTütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, Etimesgut'un Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aracı durdurdu. 

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
  1. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler
  3. Etimesgut Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi
  4. kıyılmış tütün
  5. Etimesgut

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