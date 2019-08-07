Başkentte kaçakçılık operasyonu! 870 kilo ele geçirildi Etimesgut'ta 870 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Başkentte, 870 kilogram sahte bandrollü,kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüTütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, Etimesgut'un Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

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