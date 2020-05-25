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Aktüel

Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: Kazada 1 kişi öldü

Ankara’da, İstanbul yolu üzerinde merkez istikamette Jandarma ekiplerinden kaçan 1999 doğumlu Muhammed Alican Razı’nın yönetimindeki araç, şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:04:38 -
Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: Kazada 1 kişi öldü

Ankara’da, İstanbul yolu üzerinde merkez istikamette Jandarma ekiplerinden kaçan 1999 doğumlu Muhammed Alican Razı’nın yönetimindeki araç, şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı. Olayda genç sürücü hayatını kaybetti.


Başkentte akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, İstanbul Yolunda bulunan şehrin giriş kapısına 06 FU 5375 plakalı beyaz renkli araç ok gibi saplandı. Kazada 21 yaşındaki şoför Muhammed Alican Razı isimli bir kişi öldü. Edinilen bilgilere göre şoförün, Jandarma uygulama noktasında durdurulmak istendiği ancak dur ihtarına uymadığı ve kaçamaya başladığı öğrenildi. Süren kovalamaca neticesinde genç sürücü Razı, şehrin giriş kapısına çarptı. Kaza sonrası güvenlik güçleri tarafından olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Razı, sağlık personeli tarafından Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Razı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca Razı’nın polis tarafından aranması olduğu bilgisine de ulaşıldı.

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