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Aktüel

Başkent’te ilaçlama seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent genelinde bulunan sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:04:12 -
Başkent’te ilaçlama seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent genelinde bulunan sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarını artırdı.


Halk sağlığını tehdit eden haşere ve sineklerle yıl boyunca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte üreme potansiyeli artan gölet, göl yatakları, sazlıklar ve kanallardaki larvalara karşı da mücadelesini sürdürüyor. Mogan Gölü’nde başlatılan larvasit mücadelesinin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olan tüm park ve rekreasyon alanlarında devam edeceğini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, sıcak havaların larvaların üremesinde etkili olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:


“İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ardından Başkentli vatandaşlarımızın yeşil alanlarda rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri ve rekreasyon alanlarımızdan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için larva ile mücadele çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Sulak alanlarda oluşan ve havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren ‘kronomid’ dediğimiz vektörle sıkı bir şekilde mücadele ediyoruz. Mogan’da başlattığımız bu çalışmalarımıza bütün büyük park, bahçe ve rekreasyon alanlarımızda sistemli bir şekilde devam edeceğiz.”


İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde savaşarak sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve pire gibi vektörlerin (taşıyıcı) üremesini engelleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerle istenmeyen canlıların kontrolünü sağlayan Büyükşehir Belediyesi, doğal yaşamı koruyarak vektörlerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.

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