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Aktüel Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:14:28 -
Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Döndü'ye ait oto tamircisinde kaynak işlemi sırasında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin komşu dükkanlara sıçraması sonucu, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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