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Yerel Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu
Yerel

Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu

Ankara’nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti’nde bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 07:55:00 -
Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu

Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti'nde suyun üzerinde bir ceset gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin 24 yaşındaki Cem Polat'a ait olduğu öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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