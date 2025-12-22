  • İSTANBUL
Spor Başkentte gol yağmuru! Gençlerbirliği:4 - Trabzonspor:2
Spor

Başkentte gol yağmuru! Gençlerbirliği:4 - Trabzonspor:2

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkentte gol yağmuru! Gençlerbirliği:4 - Trabzonspor:2

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ile noktalanıyor. Sezonun son mücadelesinde zirvede rakiplerinin gerisine düşmek istemeyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, başkent deplasmanında 3 puan hedefliyor. Bordo-mavili ekipte kritik mücadelede önemli eksikler bulunuyor.

Trabzonspor kadrosunda, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Onuachu ve Oulai yer alamayacak. Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin ise tedavileri sürüyor. Ligde 35 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor sezonun ilk yarısının son maçında sahadan galibiyetle ayrılarak devreyi moralli kapatmak istiyor.

Başkentte gol yağmuru: Gençlerbirliği:4 - Trabzonspor: 2

Gençlerbirliği'nin golleri:

Dimitris Gutas 5'

Franco Tongya 31'

Ogulcan Ulgun 52'

Sékou Koïta 58'

Trabzonspor'un golleri ise:

Felipe Augusto 45+2' ve 50'

