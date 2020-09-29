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Aktüel Başkentte "Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" fotoğraf sergisi açıldı
Aktüel

Başkentte "Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" fotoğraf sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:36:25 -
Başkentte "Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ndeki serginin açılışını, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy yaptı.

Sergide, "Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer alıyor.

Fotoğraf sergisi, Genel Müdürlüğün "https://www.vgm.gov.tr/" internet sitesinden sanal ziyarete de açık olacak.

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