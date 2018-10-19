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Başkentte gece yarısı asayiş uygulaması

Gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalandı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:14
Başkentte gece yarısı asayiş uygulaması

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22.00-01.00 saatlerinde 11 park, 8 yol güzergahı ve 8 sabit noktada düzenlenen uygulamada 9 bin 969 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 2 bin 451 araç incelendi.

Kontrollerde, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalanarak ikisi hakkında adli idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 43 araçla ilgili 16 bin 919 lira cezai işlem uygulayan ekipler, 7 aracı trafikten men etti.

Çalışmalar kapsamında denetlenen 23 iş yerinden 11'inin sorumlularına da cezai işlem uygulandı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:14
  1. ankara
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