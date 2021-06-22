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Aktüel Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Aktüel

Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 09:55:00 -
Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde "ev abiliği", "belletmen", "bölge talebe mesulü", "izdivaç mesulü" ve "öğretmen" konumunda bulunan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

 

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