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Aktüel

Başkentte FETÖ soruşturması

Örgütün "sivil yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:37:37 -
Başkentte FETÖ soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam ettiği belirtildi.

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