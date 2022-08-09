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Yerel Başkent'te feci olay! Paraşütçü metrelerce yüksekten yere çakıldı
Yerel

Başkent'te feci olay! Paraşütçü metrelerce yüksekten yere çakıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 20:33:00 -
Başkent'te feci olay! Paraşütçü metrelerce yüksekten yere çakıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan Cengiz Gültekin (44), kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Paraşütçünün cansız bedeni bulundu

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin'in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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