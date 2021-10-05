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Yerel Başkentte feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Başkentte feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Bolu yolunda kontrolden çıkan otomobilin 2 çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 21:15:00 - 2021-10-05 21:15:40
Başkentte feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Bolu yolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Araç iki çekiciye çarptı

Kaza gece saatlerinde Ankara - Bolu istikametinin 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 06 BK 0796 plakalı Peugeot marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara- Bolu istikametinin 45. kilometresinde, yol yapım çalışması nedeniyle karşı şeritte bulunan A.K. idaresindeki 33 AEH 954 plakalı Mercedes marka çekiciye ve çekiciye bağlı olan 33 AH 031 plakalı yarı römorka çarptı.

Ekipler sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkadan gelen B.T idaresindeki 06 FJ 7793 plakalı Iveco marka çekici ve çekiciye bağlı 34 BIJ 624 plakalı yarı römorka çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk belirlemelerde 06 BK 0796 plakalı araçta bulunan sürücü S.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan K.K ile B.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki çekicinin sürücüleri olan B.T. ve A.K ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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