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Aktüel Başkentte evinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Başkentte evinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 07:08:59 -
Başkentte evinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Başkentte apartman dairesinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi Salkım Söğüt Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yoğun dumanın apartmana yayılması nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları yangın merdiveniyle kurtardı.

Ekipler, yangının çıktığı dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Etyemez'in (62) cansız bedenine ulaştı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü.

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