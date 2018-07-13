Başkentte duygu dolu anlar! Yıldırım'ın gözleri doldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende Meclis Başkanı Yıldırım'ın, hayatını anlatan kısa film esnasında gözleri doldu.13 Temmuz 2018 Cuma 12:14
Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Tören TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa filmle başlarken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti.
YILDIRIM'IN GÖZLERİ DOLDU
Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nin başlangıcında TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa film gösterildi. Filmin gösterimi esnasında Meclis Başkanı Yıldırım duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına engel olamadı.
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