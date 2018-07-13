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Başkentte duygu dolu anlar! Yıldırım'ın gözleri doldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende Meclis Başkanı Yıldırım'ın, hayatını anlatan kısa film esnasında gözleri doldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:14
Başkentte duygu dolu anlar! Yıldırım'ın gözleri doldu

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Tören TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa filmle başlarken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti.

YILDIRIM'IN GÖZLERİ DOLDU

Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nin başlangıcında TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa film gösterildi. Filmin gösterimi esnasında Meclis Başkanı Yıldırım duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına engel olamadı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:14
  1. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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  • kayıkayı1 sa önce
    adam gibi adam
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