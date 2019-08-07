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Başkentte depo yangını

Yenimahalle ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:07
Başkentte depo yangını

Başkentte, içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.  

Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'ndaki bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye,112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

ASKİ'ye ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edilen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara konulduğu öğrenilen depo yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:07
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  9. yangın
  10. su tankerleri
  11. küçük çaplı patlamalar

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