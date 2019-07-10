Başkent’te CHP’li kadrolaşma

Milliyetçi bir geçmişi olmasına rağmen CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla seçilen Mansur Yavaş’ın, belediye kadrolarını partizan isimlerle doldurduğu ortaya çıktı. Suret-i haktan görünerek ortalığı karıştırmaktan başka hiçbir icraat olmayan Yavaş’ın, belediye bünyesindeki kritik daire başkanlıklarına CHP’li isimleri doldurduğu belirlendi. CHP’li Yavaş’ın, imar işleriyle uğraşan Metropol A.Ş’ye mimar ya da mühendis olmayan kişileri, Halk Ekmek A.Ş’ye ise gıda ve sağlık alanında hiçbir geçmişleri olmayan isimleri atadığı belirlendi. Seçim kampanyalarını ‘liyakat’ üzerine kuran ve halkı da buna inandırmayı başaran Yavaş’ın, yaptığı atamalarda ehliyetten ziyade partili olmayı gözetmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Liyakatten anladıkları...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Rasim Bölücek, Metropol İmar A.Ş’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Aslen tıp doktoru olan Bölücek’in, imar işleriyle uğraşan bir firmaya hangi mantıkla atandığı ise merak konusu oldu.

CHP’nin eski Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de Metropol A.Ş’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Yol, köprü ve çevre düzenlemesi ile ilgilenen bir iştiraki, söz konusu alanlarla ilgili hiçbir uzmanlığı olmayan bir ismin getirilmesi ise CHP’nin liyakat kavramını ayaklar altına aldığını gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi’nin İdare Müdürü Özgür Karakoç ise Halk Ekmek Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. CHP’nin kalbinden bir ismin hiçbir yetkinliği olmadığı halde Halk Ekmek’e atanması kamuoyunda infiale neden oldu.

15 bin lira maaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun en yakınındaki isimlerden Cem Tağluk da Halk Ekmek Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi.

Kartvizitinde ‘İşadamı’ yazan Tağluk’un hangi kıstas gözetilerek Halk Ekmek’e ataması yapıldığı da kafaları karıştırdı. Öte yandan; atamaları yapılan söz konusu isimlerin 12 ile 15 bin lira arasında maaş alacağı kaydediliyor.