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Yerel Başkentte bir ortaokulda skandal! Temizlik görevlisi sınıftaki öğrencileri taciz etti
Yerel

Başkentte bir ortaokulda skandal! Temizlik görevlisi sınıftaki öğrencileri taciz etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda iki öğrenciyi taciz eden temizlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 23:31:00 - 2021-09-29 23:42:33

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan’da bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Öğrenciler öğretmene şikayet etti

Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Tutuklandı

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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