Başkentte bir ev küle döndü Ankara’da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.

Ankara’da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Davutoğlan Mahallesi’nde müstakil bir evde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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