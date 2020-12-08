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Aktüel Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Aktüel

Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:41:36 -
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü

ANKARA (AA) - Başkentte tartışma sırasında başına taşla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sıhhıye Halk Sokak'ta bulunan metruk bir binanın içerisinde A.R.K. ile B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. eline aldığı taşla A.R.K'yi başından yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin metruk binadan kavga sesi geldiği yönündeki ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı A.R.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli B.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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