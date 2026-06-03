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Yerel Başkent’tin göbeğinde köpekler tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu
Yerel

Başkent’tin göbeğinde köpekler tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Başkent Ankara’da bir başıboş köpek faciası daha yaşanacaktı. Yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve durumu fark eden bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine sürmesiyle muhtemel bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Ankara'da yolda yürüdüğü esnada sahipsiz köpek sürüsünün tarafından etrafı sarılan yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların ve bir sürücünün araya girmesi sayesinde köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipsiz köpekler, aniden yolda yürüyen yaşlı kadının etrafını sardı. Yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve durumu fark eden bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine sürmesiyle muhtemel bir faciadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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