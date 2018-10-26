Başkentte balıkçılara şafak denetimi

İlk olarak Ankara-Samsun karayolundaki uygulama noktasında Karadeniz'den Başkente su ürünleri taşıyan araçları durduran ekipler, daha sonra Balık Hali'ndeki iş yerlerinin depoları ve tezgahlarında hijyen koşulları ile ürünlerin saklanma ve satış standartlarını kontrol etti.

Denetimlerde standartların altındaki boya sahip 18 kasa balığa el koyan ekipler, bazı iş yerlerinin sorumlularına da para cezası uyguladı.

Gıda denetim ekipleri 24 saat görev başında

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ankaralıların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için ekiplerinin günün 24 saati görevinin başında olduğunu söyledi.

El konulan balıkların halk sağlığı bakımından uygun olması halinde gerekli satış işlemlerinin kamu eliyle gerçekleştirileceğini aktaran Korkmaz, aksi takdirde imha edileceğini anlattı.

Bu yıl su ürünleri satan 5 bin 700 iş yeri denetlendi

Korkmaz, bu yıl şu ana kadar Ankara'da 377 civarındaki satış noktasında 5 bin 700 denetim yaptıkları bilgisini vererek, "Vatandaşımız rahat olsun. Hem diğer gıdalarda hem de su ürünleri konusunda ekiplerimiz gece gündüz görevinin başında. Vatandaşlarımızın gıda konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığı an '174 Alo Gıda Hattı'na bildirimde bulunmaları yeterlidir." diye konuştu.