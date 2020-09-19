  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte Aşure Günü etkinliği
Aktüel

Başkentte Aşure Günü etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:20:46 -
Başkentte Aşure Günü etkinliği

ANKARA (AA) - Mamak Belediyesi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dinmeyen Bir Sızıdır Kerbala" etkinliği İstiklal Marşı okunması ve şükür duasının yapılmasıyla başladı.

Vakfın Genel Başkanı Özdemir Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Kerbela'da şehit edildiğini hatırlattı.

Bu acıyı tüm Müslümanların yüreğinde hissettiğini belirten Özdemir, "Alevi-Sünni" ayrımına karşı olduklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından Turnalar Sanat Kulübü semah döndü.

Etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı