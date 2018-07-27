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Başkentte asayiş uygulaması: 207 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünce 6 merkez ilçede yapılan asayiş uygulamalarında 207 kişi tutuklandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 18:08
Başkentte asayiş uygulaması: 207 kişi tutuklandı

Emniyet ekipleri, 12-26 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamalarında, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde bulunan cadde, sokak ile umuma açık yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında arama faaliyetleri yaptı.

Uygulamada, 209 bin 934 kişiye Genel Bilgi Tarama'sı (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 198 kişi yakalandı.

Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan da 207 kişi tutuklandı.

Öte yandan 43 bin 799 oto kontrol edildi, 41 çalıntı araç bulundu, 29 motosiklet, 254 modifiyeli araç ile bin 27 kişiye idari işlem yapıldı, 6 ruhsatlı, 67 ruhsatsız tabanca, 5 belgeli tüfek, bin 97 belgesiz tüfek, 63 kurusıkı silah, 32 kesici ve delici alet, 2 bin 169 değişik çapta fişek, 4 bin 427 gram uyuşturucu madde, bin 671 uyuşturucu hap, 2 bin 838 kaçak sigara ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 18:08
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Çankaya
  4. Altındağ
  5. Pursaklar
  6. Mamak
  7. Keçiören
  8. Yenimahalle

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