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Başkent’te Ali Şansalan düdük çalacak

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:36
Başkent’te Ali Şansalan düdük çalacak

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.


Süper Ligin 2.haftasında24 Ağustos Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 19.15’de oynanacak olan MKE Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü maçını Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarınıilker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Sinan Dereci... Maçın VAR HakemiBahattin Şimşek olurken AVAR Hakemi ise Çağdaş Altay oldu.


Ali Şansalan, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında VAR Hakemi olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:36
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