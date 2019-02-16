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Başkentte aile faciası! 2 ölü

Ankara'da tartıştığı karısını, çocuklarının gözü önünde öldüren koca, daha sonra silahıyla kendini başından vurarak intihar etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:44
Başkentte aile faciası! 2 ölü

Ankara'nın Kuşçağız Mahallesi'nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Eşini öldüren koca daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.,

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşçağız Mahallesi'nde, 4 çocuk sahibi çiftin evinde meydana geldi. Evlere temizliğe giden Ayten B., iddiaya göre 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle evi terk etti.

Sığınma evine yerleşen Ayten B., eşyalarını almak için eve döndüğünde eşi İdris B. ile tartıştı. İdris B., evde bulunan çocuklarından birinin gözü önünde pompalı tüfekle eşine ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiğe bastı.

Komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, evin çevresinde önlem alarak içeride inceleme yaptı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:44
  1. Ankara
  2. Aile faciası
  3. karısını öldürdü
  4. kadın cinayeti
  5. intihar

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