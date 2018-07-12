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Başkentte 200 adrese, 1500 polisle dev operasyon

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 08:39
Başkentte 200 adrese, 1500 polisle dev operasyon

Başkentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

BİN 500 POLİS KATILDI

Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı.

ÖZEL HAREKATLAR İLE GİRİLDİ

Sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi.

BEŞĞE GİZLENMİŞ SİLAHLAR

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu. Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 08:39
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