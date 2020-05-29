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Aktüel

Başkentte 15-20 yaş grubu gençler bir kez daha sokağa çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan gençler, yağışlı ve soğuk havayla karşılaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:08:23 -
Başkentte 15-20 yaş grubu gençler bir kez daha sokağa çıktı

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez dışarı çıktı.

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun davranmaya çalıştı.

Mevsime göre soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle yoğunluğun olmadığı caddelerde gençler, arkadaşlarıyla dolaşmayı tercih etti.

Gençlerin zaman zaman bisiklet ve elektrikli scooter ile gezdikleri görüldü.

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