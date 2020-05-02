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Aktüel

Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kalmaya özen gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:57:59 -
Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kalmaya özen gösterdi

ANKARA (AA) - Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Başkent'teki meydanlar ile Atakule ve Ankara Kalesi gibi simge mekanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görüldü. Kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde yayaya da rastlanmadı.

Polis ekipleri işlek caddelere kurdukları noktalarda kontrollerini sürdürdü.



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