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Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:40:16 -
Başkentliler sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kaldı

ANKARA (AA) - Başkentliler, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de evlerinde kalmaya özen gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün de başkentteki meydanlar ile Kuğulu Park, Atakule ve Ankara Kalesi gibi simge mekanlar sessizliğe büründü.

İstisna kapsamında dışarı çıkanların maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelge uyarınca market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler de kapalıydı.

Polis ekipleri, kısıtlama kapsamındaki kontrollerini sürdürürken, kent genelindeki denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan az sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

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