Başkentli vatandaşlar Yeni Akit'e konuştu: Faturalarla AK Parti'nin ne alakası var? yeniakit.com.tr Başkentlilere elektrik, doğalgaz ve su faturalarındaki zam ve indirimleri sordu.

Taha Emre Özdemir Ankara Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki zam ve indirimlere ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan vatandaşlar, fiyatlardaki düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Art arda zamlarla sıkıntıya giren vatandaşlara müjdeyi 2019'a girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Başkent Ankara'da su zammına yüzde otuz indirim uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da AK Partinin 2018 yılı son grup toplantısında konutlarda elektriğe yüzde 10 indirim ile birlikte, konutlar, KOBİ'ler ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 10'luk indirim yapılacağının müjdesini vermişti. 'Faturalarla AK Parti iktidarının ne alakası var?' Elektrik, su ve doğalgaz faturalarına ilişkin konuşan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları güveni dile getirdiler. Bir vatandaş ise "Faturalarla AK Parti iktidarının ne alakası var?" diye sordu.

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