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Başkentli vatandaşlar Yeni Akit'e konuştu: Faturalarla AK Parti'nin ne alakası var?

yeniakit.com.tr Başkentlilere elektrik, doğalgaz ve su faturalarındaki zam ve indirimleri sordu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:02

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki zam ve indirimlere ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan vatandaşlar, fiyatlardaki düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Art arda zamlarla sıkıntıya giren vatandaşlara müjdeyi 2019'a girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Başkent Ankara'da su zammına yüzde otuz indirim uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da AK Partinin 2018 yılı son grup toplantısında konutlarda elektriğe yüzde 10 indirim ile birlikte, konutlar, KOBİ'ler ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 10'luk indirim yapılacağının müjdesini vermişti.

'Faturalarla AK Parti iktidarının ne alakası var?'

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarına ilişkin konuşan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları güveni dile getirdiler.

Bir vatandaş ise "Faturalarla AK Parti iktidarının ne alakası var?" diye sordu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:02
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ismail mercantaşismail mercantaş9 dk önce
    seçim zamanı indirim çok manidar.seçimden sonra zam gelmesin
  • ahmetahmet9 dk önce
    Bir vatandaş ise "Faturalarla AK Parti iktidarının ne alakası var?" diye sordu. bu adam ile aynı havayı soluyup aynı ülkede yaşamak.... Allahım sen bizi ne ile test ediyorsun....

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