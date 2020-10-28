  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Başkentgaz'dan Mamak'taki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama:
Ekonomi

Başkentgaz'dan Mamak'taki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama:

"Yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir" - "Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diler, abonelerimizin kendilerinin ya da yetkisiz kişilerin doğal gaz tesisatlarına müdahale etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:41:02 -
Başkentgaz'dan Mamak'taki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) tarafından Ankara'nın Mamak ilçesinde bu sabah bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diler, abonelerimizin kendilerinin ya da yetkisiz kişilerin doğal gaz tesisatlarına müdahale etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.


Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Başkentgaz ekiplerinin, patlamanın yaşandığı olay yerine ihbarda bulunulmasıyla birlikte süratle ulaştığı belirtildi.


Patlamadan sonra şirketin teknik ekipleri tarafından Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte olay yerinde gidildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Yapılan tespitler sonucunda, aboneliğin apartman yönetimi adına olduğu, şirketimize kişisel abonelik için herhangi bir başvuru yapılmadığı, patlamanın dairenin mutfağında meydana geldiği, mutfaktaki ocağa gaz akışını sağlayan fleksi hortumun kesik olduğu görülmüştür. Apartman sakinleri tarafından, dairede oturan ve patlamadan etkilenen kişi tarafından akşam saatlerinde ocak bağlantısıyla ilgili birtakım işlemler yapıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Doğal gaz doğru kullanıldığında en güvenli enerji kaynağıdır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diler, abonelerimizin kendilerinin ya da yetkisiz kişilerin doğal gaz tesisatlarına müdahale etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki
Dünya

Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki

Hollywood oyuncuları, rapçiler ve moda dünyasından işgalci Ermenistan'a destek veren isimlere karşı sosyal medya üzerinden tepki kampanyası ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay