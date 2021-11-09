Başkent'e 70 yeni okul müjdesi

Yeni Akit ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin gelişmeleri ülke genelinde ve il bazında ayrı ayrı ele alırken ziyaret ettiği tüm illerde de eğitim değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Bakan Özer başkanlığında bu kez başkentte Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan başkentteki durum, bu toplantıda ele alındı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek "Bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacak. Ayrıca merkez ve ilçelerdeki tüm okulların onarım işleri tamamlanacak." dedi.

Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il sathında yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Bakan Özer, tüm yetkililerle birlikte alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.

1,5 milyon TL’lik kaynak

Ankara'nın eğitimdeki performansı ile tüm illere liderlik edebilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Özer, Ankara'da 2021 yılı için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Ankara'mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35'i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz." 2022 yılında anaokullarıyla ilgili çok daha büyük yatırımlar yapacaklarını ifade eden Bakan Özer, "Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara'mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek." diye konuştu.