  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak
Ekonomi

Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı ilanla açıkladığı bölümlerine 161 öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:39:00 -
Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü ilanla duyurduğu birimlerine, “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve     “Başkent     Üniversitesi     Öğretim     Üyesi     Atama     ve     Yükseltme     Yönergesi”nde     (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun 161 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre Son başvuru tarihi 8 Şubat 2021 Pazartesi olarak belirtilen akademik alımların ön değerlendirme tarihi ise 9 Şubat 2021 Salı olarak açıklandı. Giriş sınavının 11-12 Şubat 2021 Perşembe ve Cuma günü yapılacağı ve sonuçların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu.

Profesör, Doçent, ve öğretim üyeliği müracaatında bulunacak adayların ilanda belirtilen evraklarıyla birlikte son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte  Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.200.000’den fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, iller bazında aşı dağılımını paylaştı...
Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi
Dünya

Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi

Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. ..
Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Çin treninin çarptığı Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ispat ederken, iktidar düşmanlığı sebe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay