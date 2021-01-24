Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü ilanla duyurduğu birimlerine, “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun 161 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre Son başvuru tarihi 8 Şubat 2021 Pazartesi olarak belirtilen akademik alımların ön değerlendirme tarihi ise 9 Şubat 2021 Salı olarak açıklandı. Giriş sınavının 11-12 Şubat 2021 Perşembe ve Cuma günü yapılacağı ve sonuçların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu.

Profesör, Doçent, ve öğretim üyeliği müracaatında bulunacak adayların ilanda belirtilen evraklarıyla birlikte son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.

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