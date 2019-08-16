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Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi görüyor

Bir yandan şehir dışından gelen misafirlerini ağırlayan bir yandan da farklı şehirlere yolcularını uğurlayan Başkent’te başlatılan yeni uygulama 7’den 70’e vatandaşlardan tam not aldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:42
Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi görüyor

Bir yandan şehir dışından gelen misafirlerini ağırlayan bir yandan da farklı şehirlere yolcularını uğurlayan Başkent’te başlatılan yeni uygulama 7’den 70’e vatandaşlardan tam not aldı.


Ankaralıların istekleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 4 ayrı bölgede hizmete giren “Şehirler Arası İndirme ve Bindirme Noktaları” vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.


Yaz kış kullanılabilecek kapalı alanlar yapılacak


Büyükşehir Belediyesi, şehirler arası yolcuların AŞTİ’ye gitmeden yol üzerinde inip binebilecekleri noktalarda yaz kış kullanabilecekleri, oturup bekleyebilecekleri kapalı alanlar da inşa edecek.


İçinde büfe, tuvalet ve oturma banklarının yer alacağı indirme ve bindirme noktaları önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacak.


Ulaşım rahatlığı


Şehirler arası yolculuk yapanların şehir merkezine ve AŞTİ’ye gitmeden Anadolu, Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve Mevlana Bulvarları üzerinde bulunan 4 noktadan seyahat edebilmesine imkan sağlayan ulaşım kolaylığından yararlanan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:


"Hakan Ballıoğlu: “Bu tür indirme ve bindirme noktalarının vatandaş için faydalı olduğuna inanıyorum. AŞTİ’ye gitmek durumda kalıyordum şu an çok memnun oldum.”


Hüseyin Aydın: “Çok güzel bir uygulama oldu. Vatandaşların AŞTİ’ye gidip oradan da evlerine ulaşması çok zor oluyordu. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”


Hüseyin Akıncı: “Verimli bir uygulama olmuş. Daha önce otobüse binmek için AŞTİ’ye gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi indiğim nokta evime yakın ve çok rahat bir şekilde gidebileceğim. Çok teşekkür ediyorum.”


Aysun Arslan: “Vatandaşlar açısından oldukça faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyorum artık şehir trafiğine girmeden de istediğim güzergahtan otobüsüme yetişeceğim.”


Burcu Adanır: “Bence güzel bir hizmet ve uygulama olmuş. Bizler için büyük kolaylık. Yapılması gerekiyordu.”


İndirme ve bindirme noktaları


-Anadolu Bulvarı üzerinde; Gimat istikametinde 283. Cadde ile 286. Sokak arasındaki kısımda, Çevre Yolu istikametinde 286. Sokak ile Yaya Üst Geçidi arasındaki bölümde,


-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde; İstanbul istikameti metro istasyonu hizasında üst geçit öncesi, şehir merkezi istikametinde 2652. Cadde kesişimi sonrası,


-Dumlupınar Bulvarı üzerinde; Şehir merkezi istikametinde giriş kapısı sonrası (Başkent Üniversitesi giriş yolu karşısı), Eskişehir istikameti Çağlayan Askeri Tesisleri sonrası,


-Mevlana Bulvarı üzerinde; Konya istikameti şehir giriş kapısı öncesi, şehir merkezi istikameti Kepekli Kavşağı yan servis yolu

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:42
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