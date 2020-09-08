Başkent, Solo Çağdaş Dans Festivali'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye'de çağdaş, kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, bu yıl üçüncü defa Ankara'da dans tutkunlarıyla buluşacak.

Cermodern'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, Cermodern Açık Hava Sahnesi'nde 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivalin koordinasyonu Cermodern tarafından yürütülürken, programın danışma kurulunda Deniz Alp, Özgür Adam İnanç ve Galip Emre gibi performans sanatında tanınmış isimler yer alıyor.

Sanatın tüm disiplinleriyle doğrudan ilişki kurmayı amaçlayan CerModern, bireysel dans kategorisiyle 3 gün süresince ulusal, uluslararası dans sanatçılarının gösterileri, atölye programları, sergi ve film gösterimleriyle izleyiciye zengin bir program sunacak.

Lüksemburg, Fransa, Almanya, Makedonya, Ukrayna, İsviçre, İtalya, Polonya, İsrail ve Türkiye'den katılacak 14 solo çağdaş dans sanatçısı, 3 gün boyunca açık havada performans sergileyecek.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan sıkı önlemler çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek festival, Kültür ve Turizm Bakanlığınca destekleniyor.