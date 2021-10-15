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Yerel Başkent merkezli 45 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Yerel

Başkent merkezli 45 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara merkezli 45 ilde, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, 7’si görevde, 53’ü çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:51:00 - 2021-10-15 09:51:45
Başkent merkezli 45 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen, 7’si görevde, 53’ü çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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