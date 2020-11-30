Başkent ele geçirilmişti! Başbakan, TPLF'ye tepki gösterdi: Paralel devlet kurdunuz

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordunun, liderlerini yakalamak için askeri operasyon düzenlediği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) başbakan olduğundan beri ülkeyi yönetmesine izin vermediğini ve devlet içinde devlet kurduğunu söyledi.

Ahmed, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde yaptığı konuşmada, göreve geldiği Nisan 2018'den beri TPLF'nin devlet içindeki gücünü kullanarak ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını ifade ederek, başbakan olarak yemin ettiği gün evine ve ofisine kendi seçtiği güvenlik sorumlularının girmesine dahi müsade edilmediğini bildirdi.

"Meşru hükümet içindeki mini hükümetleri yok etmek için zor bir karar aldık." diyen Ahmed, ülkede son 2 buçuk sene içinde 113 farklı çatışma yaşandığına ve bunlardan hiçbirinin Tigray eyaletinde olmadığına işaret etti.

TPLF'nin çıkardığı ve finanse ettiği bu çatışmaların hükümeti zayıf gösterme çabası taşıdığını belirten Ahmed, orduyu değiştirmek için büyük çaba harcadıklarını, göreve geldiğinde dört yıldızlı generallerin yüzde 60'ının Tigray kökenli yüzde 40'ının ise diğer etnik gruplardan olduğunu anımsattı.

"Aileleri ile birlikte oldukları için vurmadık"

Ahmed, 4 Kasım'da başlatılan operasyonun ardından TPLF'nin kontrolü kaybetmeye başladığı Tigray eyaletinin kendi toprakları olduğunu ve bu yüzden sivillerin zarar görmemesi için azami çaba gösterdiklerini vurguladı.

Nobel Barış Ödüllü Ahmed ayrıca, Mekelle şehrinden kaçan TPLF liderlerinin Agere Selam olarak adlandırılan bir bölgeye kaçtığını belirlediklerini fakat bu kişilere aileleri ile oldukları için ateş açmadıklarını sözlerine ekledi.

Etiyopya, cumartesi günü TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin ordu birliklerince ele geçirildiğini açıklamıştı. TPLF ise dün Aksum şehrini geri aldıklarını ve ulusal orduya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018 yılına kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Ahmed'in geçen yıl EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu öne sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Editörün notu: Başat güç, uluslararası sistemde baskın olan devleti tanımlamaktadır. Bu bağlamda başat güç, sahip olduğu nüfus, askeri güç ve ekonomik kapasite özellikleri ile diğer devletleri denetleyebilme kapasitesine erişmiş olan devlet olarak tanımlanabilmektedir.