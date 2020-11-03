Başkent EDAŞ, mikro şebeke bataryasını Mart 2021'de kuracak

ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) koordinatörlüğündeki Kimyasal Enerji Depolama Projesi'ne (KEDEP) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ ve Altınay Teknoloji Grubu şirketlerinden Altınay Elektromobilite AŞ, Ağustos 2018'de başlatılan proje için ortak çalışmalar yürütecek.

Proje kapsamında, çeşitli senaryoları test etmek için lityum-iyon bazlı enerji depolama ünitelerinin kurulumları gerçekleştirilecek.

Geçen ay, Altınay Batarya Çözümleri ile ölçeklenebilir enerji depolama sistemi geliştirilmesi ve üretilmesi anlaşmasına da imza atan Başkent EDAŞ, KEDEP projesi kapsamında geliştireceği ölçeklenebilir depolama sistemiyle mikro şebekelerde enerji depolama uygulamasını inceleyecek.

Yaklaşık 4,3 milyon lira bütçeye sahip proje dahilinde, 100 haneye kadar besleme gücündeki 105 ve 315 kilovatsaatlik iki ayrı batarya çözümü üretilecek ve mart ayı itibarıyla Gazi Teknopark bünyesindeki mikro şebeke kurulumu tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi Murat Pınar, "Türkiye elektrik dağıtım sektöründe depolama alanının ilk ve en kapsamlı projesi olan KEDEP'e Başkent EDAŞ ile destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Enerji depolama ünitelerinin hayata geçmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan kesintisiz enerji kaynaklarına erişimde büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



