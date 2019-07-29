Başkent EDAŞ, hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının ikinci çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kastamonu’da yılın ikinci çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 516 trafo ve 13 bin 407 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 550 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, ilçelerde 215 elektrik panosu 160 trafo ve 7 dağıtım merkezinin de bakımını yaptı.

Kastamonu’da hizmet verdiği 288 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 17 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 20 elektrik panosu ve 22 trafo merkezinin de bakımını yaptı. Ayrıca 587 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ, 2019 yılının ikinci çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Öte yandan Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, internet sitesi üzerinden, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. AŞ’ın Kastamonu’daki bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.