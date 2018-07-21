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Başkasının yerine DGS'ye giren 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da Dikey Geçiş Sınavına başkasının yerine giren iki joker tespit edildi. Kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:35
Başkasının yerine DGS'ye giren 2 kişi yakalandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı ( DGS), sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sınavın bu sabah gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak. Öte yandan Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki joker tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

SINAVLARI İPTAL EDİLECEK

ÖSYM Başkanlığının mevzuatına göre sınavlarda yerine joker sokan adayların sınavları iptal edildiği gibi bu adaylar iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramıyor. Ayrıca suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

YARIN DEVAM EDECEK

Yarın 2018-KPSS sınavı yapılacak Bugün 81 ilde DGS yapan ÖSYM, yarın da sınav mesaisine devam edecek. 2018-KPSS, yarın sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı yarın sabah oturumunda yapılacak.

SAAT UYARISI

81 ilde yapılacak sınava, 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğleden sonra yine 81 ilde yapılacak Eğitim Bilimleri sınavına ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:35
  1. Dikey Geçiş Sınavı
  2. DGS
  3. Sınav
  4. Şanlıurfa

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