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Başkanlıkta dolu dolu 1 yıl

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir yılını geride bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; seçildiği günden itibaren yüksek tempoda çalışarak, son bir yılda 4 kez Rusya, 2 kez Azerbaycan olmak üzere toplamda 21 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de doğrudan halk tarafından seçilmesiyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılı geride bıraktı.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oyla kazanan Erdoğan, yeni sistemin “ilk cumhurbaşkanı” oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, bir yıllık süre zarfında yurt içinde ve yurt dışında önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Seçimin ardından ilk ziyaretini Azerbaycan’a ve ardından aynı gün KKTC’ye yapan Erdoğan; 4 kez Rusya, 2 kez Azerbaycan olmak üzere toplamda 21 kez yurt dışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan sırasıyla Azerbaycan, KKTC, Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, üst üste 3 kez Rusya ve Tacikistan’ı ziyaret etti.

11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılan Erdoğan,  25-27 Temmuz 2018 tarihlerinde 10. BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulundu.

1-3 Eylül 2018 tarihlerinde Kırgızistan’a bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere 7 Eylül 2018’de İran’a gitti. Erdoğan, zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ve ABD ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Eylül 2018’de Rusya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 24-26 Eylül 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bulundu.

Erdoğan, 25 Eylül 2018’de ABD’nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Arjantin’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

3 kez üst üste Rusya ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak, 14 Şubat ve 8 Nisan’da üst üste Rusya’ya üç ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak 23 Ocak’ta Rusya’ya bir çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere 14 Şubat 2019’da da Rusya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan’da tekrar bir Rusya ziyareti yaparak, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı’na katıldı.

41 günde 44 il mitingine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi. Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ülke genelinde 60 ili 87 kez ziyaret etti. Erdoğan; bu ziyaretlerde İzmir, Trabzon, Samsun ve Ordu’ya üçer defa gitti.  Partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarının tanıtımı ve mitingleri dolayısıyla pek çok il ve ilçeye ziyarette bulunan Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında 41 günde 44 il ve 14 ilçede mitinglere katıldı.

STAR Rafinerisinin açılışı yapıldı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen “STAR Rafinerisi”nin açılış töreni de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İzmir’in Aliağa ilçesinde yapıldı.

Devlet başkanlarını Türkiye’de ağırladı

Yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk yılında devlet ve hükümet başkanlarını da Türkiye’de ağırladı. Erdoğan’ın bu süredeki konukları arasında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç yer aldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:58
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. İzmir
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  7. Azerbaycan
  8. KKTC
  9. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı
  10. Güney Afrika Cumhuriyeti
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  12. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  13. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
  14. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
  15. Birleşmiş Milletler (BM)
  16. ABD
  17. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu
  18. G20 Liderler Zirvesi
  19. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı
  20. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR
  21. SOCAR Türkiye
  22. STAR Rafinerisi
  23. Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
  24. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  25. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih
  26. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç
  27. Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca
  28. Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah
  29. Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby
  30. Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma
  31. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore
  32. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko
  33. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik
  34. Şefik Caferoviç

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