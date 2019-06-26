Başkanlıkta dolu dolu 1 yıl

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de doğrudan halk tarafından seçilmesiyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oyla kazanan Erdoğan, yeni sistemin “ilk cumhurbaşkanı” oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, bir yıllık süre zarfında yurt içinde ve yurt dışında önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Seçimin ardından ilk ziyaretini Azerbaycan’a ve ardından aynı gün KKTC’ye yapan Erdoğan; 4 kez Rusya, 2 kez Azerbaycan olmak üzere toplamda 21 kez yurt dışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan sırasıyla Azerbaycan, KKTC, Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, üst üste 3 kez Rusya ve Tacikistan’ı ziyaret etti.

11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılan Erdoğan, 25-27 Temmuz 2018 tarihlerinde 10. BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulundu.

1-3 Eylül 2018 tarihlerinde Kırgızistan’a bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere 7 Eylül 2018’de İran’a gitti. Erdoğan, zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ve ABD ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Eylül 2018’de Rusya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 24-26 Eylül 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bulundu.

Erdoğan, 25 Eylül 2018’de ABD’nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Arjantin’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

3 kez üst üste Rusya ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak, 14 Şubat ve 8 Nisan’da üst üste Rusya’ya üç ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak 23 Ocak’ta Rusya’ya bir çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere 14 Şubat 2019’da da Rusya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan’da tekrar bir Rusya ziyareti yaparak, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı’na katıldı.

41 günde 44 il mitingine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi. Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ülke genelinde 60 ili 87 kez ziyaret etti. Erdoğan; bu ziyaretlerde İzmir, Trabzon, Samsun ve Ordu’ya üçer defa gitti. Partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarının tanıtımı ve mitingleri dolayısıyla pek çok il ve ilçeye ziyarette bulunan Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında 41 günde 44 il ve 14 ilçede mitinglere katıldı.

STAR Rafinerisinin açılışı yapıldı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen “STAR Rafinerisi”nin açılış töreni de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İzmir’in Aliağa ilçesinde yapıldı.

Devlet başkanlarını Türkiye’de ağırladı

Yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk yılında devlet ve hükümet başkanlarını da Türkiye’de ağırladı. Erdoğan’ın bu süredeki konukları arasında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç yer aldı.