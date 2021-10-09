Başkanlık sistemi Meclis’i güçlendirdi

Başkanlık sisteminin ilk iki yılında 128 kanunun geçirildiği, 1761 maddenin oylandığı, 127 önergenin görüşüldüğü ve 46 uluslararası anlaşmanın kabul edildiği belirlendi. 2021 yılına gelindiğinde ise 92 kanun maddesinin onaylanıp kabul edildiği kaydedildi. AK Partili vekiller, TBMM’nin başkanlık sistemiyle birlikte daha aktif bir çalışma metoduna kavuştuğunu söyledi.

TBMM en iyi döneminde

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu değerlendirmede bulundu: “TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde itibarsızlaştırıldığı veya etkisizleştirildiği şeklindeki beyanatlar içi boş bir iddiadır. Geçmişte darbe yapmak isteyen vesayet odakları ilk önce siyasetin tıkandığını söyleyip, Meclisi itibarsızlaştırmakla işe başlarlardı. 27 Mayıs’ın, 12 Eylül’ün arka planına bakarsanız bunu görürsünüz. ‘Etkisizleştirildi’ dedikleri Meclis, TBMM Genel Kurulu’nda 4. Yasama Yılı’nda 105 birleşim ve 488 oturum gerçekleştirdi, 801 saat 33 dakika çalışma yapıldı. Millet iradesinin tecelligahına yapılan bu yakıştırmanın amacı toplum nezdinde Hükümetimizin başarısını gölgelemek ve projeleri akamete uğratmaktır.”

Millet hesabını sorar

Muhalefetin gerçekleri dillendirmediğini belirten Turan, şöyle devam etti: “Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediklerinde kendileri bile bunun içini dolduramamaktadır. Etkisiz değil aksine çok etkin bir meclis vardır. Tek amaçları Cumhur İttifakını ve Erdoğan’ı yıpratmak olan Millet ittifakı bu tür söylemlerle milletimizin enerjisini ve zamanını heba etmektedir. Milletimiz bu proje ittifakına gereken cevabı ilk seçimde verecektir.”

Milletvekilleri aktif

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı da, şunları dile getirdi: “TBMM hiç olmadığı kadar etkin ve güçlü. Eskiden milletvekilleri tek başına kanun teklifleri veremezdi. Şuna her vekilin öyle bir hakkı var. Halen eskisi gibi uluslararası sözleşmeleri ve kanunları biz onaylıyoruz. Tezkereleri biz onaylıyoruz. Terör örgütleriyle çok daha aktif mücadele ediyoruz. TBMM’nin bu denli aktif çalışması cumhurbaşkanlığı makamıyla da müthiş bir uyumun olduğunu da gösterir.” Yeni sistemde milletvekilinin çok daha aktif olduğuna işaret eden Özşavlı, “Ben tek başıma üç teklif sundum. Mevcut sistem bunun görüşülmesini sağlayabiliyor. Meclis çok daha etkin ve güçlü çalışıyor. Bir insan kendi mensubu olduğu yüce meclisi güçsüz olmakla itham edebilir mi? Ülkenin çok daha hızlı ve etkin yönetildiği ve kararların hızlı alındığını görüyoruz” diye konuştu.