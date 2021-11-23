Başkanlık sistemi Hocamızın projesi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Akit’e konuşan Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, şunları dile getirdi: “Yeniden Refah Partisi olarak biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Hatta Erbakan Hocamızın projesi olduğu için biz destek verdik. Yüzde 50+1 sistemi bize göre devam etmelidir. Çünkü bu bir uzlaşmayı getirecek. Fakat sistemde aksayan noktalar var. Ondan dolayı aksayan hususlar tespit edilip, ‘iyileştirilmiş başkanlık sistemi’nden yanayız. Seçim sistemiyle oynayan iktidara halk direnç gösterir. Mutlaka da cezalandırır. Geçmiş partilerde de bu örnekler vardır.”