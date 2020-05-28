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Aktüel

Başkanlar bir araya geldi

Yenipazar Belediye Başkanı, Osmaneli Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:10:04 -
Başkanlar bir araya geldi

Yenipazar Belediye Başkanı, Osmaneli Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.


Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Osmaneli Belediye Başkanını Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı olarak ülke gündemini ve projeleri değerlendiren başkanlar bir çok konuda iki ilçe arasında işbirliği sağladıklarını söyledi. Sağlık İşler ve Projeler Müdürümüz Abdullah Tetik ve Çevre İşleri Müdürü Sabri Yılmaz’ın da katıldığı görüşmede sonrası Osmaneli Belediye Başkanını Münür Şahin, ziyaretten dolayı Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden’e teşekkür etti.

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