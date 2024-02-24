"Başkanla konuşup, gereğini yapacağım"
Kayserispor mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ankaragücü taraftarı da, camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Başkanımla konuşup, bu akşam gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı.
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