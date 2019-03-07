Başkan'dan Akşener'e sert sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de halka hitap etti. Erdoğan ''Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Avukatlarımı da görevlendirdim.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşlar;

Vefalı Mardin'i yürekten selamlıyorum. Mardin'in bütün ilçelerini selamlıyorum. 7000 yıllık tarihi, 7 ayrı inancı ahenkle barındıran bu şehir tüm dünyanın gözbebeğidir. Tüm desenlerin kader ortaklığı yaptığı şehrin bizim için de ayrı bir önemli vardır. Bugüne kadar kim 1 yılda 3 kez Mardin'e geldi? Biz Mardin'i aşkla seviyoruz aşkla. Bizim Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Bu şehirdeki her bir eserin verdiği mesajlar farklıdır.

Son 17 yılda 28 katrilyon yatırım yaptık

Mardin 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta memleket işi gönüş işi diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta büyük şehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Kardeşlerim biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3863 adet derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk.

HDP'li belediyeler çukur açtı

Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çehresi nasıl değişti biliyorsunuz değil mi? Millet bahçesini de yaptık mı? Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler çukur kazdılar. İş makineleriyle kanal açtılar. Niçin, benim vatandaşıma hayatı zehrettiler. Yaşam hakkını elinden aldılar. Birçoğunu öldürerek onlara hayatı dar etmenin maalesef şu şehirlerde acımasız imtihanını verdik.

Mardin'i endüstri bölgesi ilan ediyoruz

Mardin'i geçtiğimiz sene 710 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri konakları turistle dolup taşmaya devam edecektir. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Mardin'in endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim Mardin'in gücüne güç katacak.

Utan utan

Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Sen ne terbiyeden muafsın. Avukatlarımı da görevlendirdim.

Bu terörist değil mi?

Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama Batı'da AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceksiniz'' diyor. Bunu söyleyen HDP'nin eş başkanı. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kuzey Irak'ta Kürdistan var buyursun oraya gitsin. Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Ne diyor kadın? Diyor ki ''Arkamızda YPG var, PYD, PKK var'' diyor. Bu terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum.

Bu da terörist

1 Temmuz'a eğer terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızda diyor. Bu da terörist. 1 Temmuzlar geldi geçti. Hani nerede savaşın. Sıkıysa çık meydana… Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman karşısındayız.

31 Mart bunların sonu olacak

Meral Hanım utanmadan sıkılmadan Denizli'de bu yalanı söylüyor. Ben orada bir hafta önce konuştum. Kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak

.