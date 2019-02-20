Başkan Zihni Şahin: “Esnafın sorunlarını çözeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "İlçemiz esnafının beklenti, talep ve problemlerini yine onlarla bir araya gelerek çözeceğiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte ilçede esnaf turlarına devam ediyor. Başkan Şahin son olarak Yeni Mahalle ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Zihni Şahin, 31 Mart seçimlerinde kendisine destek istedi. Şahin, "Atakumlunun tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak boynumuzun borcu. Allah’ın izniyle 1 Nisan’da itibaren bunu yapma imkanına kavuşacağız" diye konuştu.

“Derdimiz seçim değil, hizmet”

Atakumluların dertleriyle dertlenmek, onların gönüllerine girebilmek amacıyla yola çıktığını söyleyen Başkan Şahin, "Benim ve yol arkadaşlarımın derdi seçim değil. Bizim derdimiz Atakumlulara hizmet etmek, derdimiz çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmektir. Niyetim hayırlı olduğu için akıbetimiz de Allah’ın izniyle hayırlı olacaktır" şeklinde konuştu.

“Ticaret de kaynak da artacak”

Seçim çalışmalarında ilçe esnafına ayrı bir yer ayırdığını ve önem verdiğini belirten Zihni Şahin, "Üreten, çalışan, emek sarf eden esnaf ziyaretlerimizi o yüzden ara vermeden, kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. Esnafımız mutlaka desteklenmelidir. Atakum gibi hızla büyüyen, gelişen, Karadeniz’in gözbebeği bir ilçede, 10 binlerce üniversiteli gencin yaşadığını da düşünürsek, günlük ticaretin daha da artırılması, böylece ilçe dışından kaynak girişinin daha çok sağlanması gerekir. Belediye başkanı seçilmem halinde bu konu üzerinde titizlikle duracak, ona göre planlamalar yapacağız. Böylece esnafımızın kazancına kazanç katacağız" ifadelerini kullandı.