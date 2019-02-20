0553 313 94 23

Başkan Zihni Şahin: “Esnafın sorunlarını çözeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "İlçemiz esnafının beklenti, talep ve problemlerini yine onlarla bir araya gelerek çözeceğiz" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:34
Başkan Zihni Şahin: “Esnafın sorunlarını çözeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "İlçemiz esnafının beklenti, talep ve problemlerini yine onlarla bir araya gelerek çözeceğiz" dedi.


Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte ilçede esnaf turlarına devam ediyor. Başkan Şahin son olarak Yeni Mahalle ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Zihni Şahin, 31 Mart seçimlerinde kendisine destek istedi. Şahin, "Atakumlunun tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak boynumuzun borcu. Allah’ın izniyle 1 Nisan’da itibaren bunu yapma imkanına kavuşacağız" diye konuştu.



“Derdimiz seçim değil, hizmet”


Atakumluların dertleriyle dertlenmek, onların gönüllerine girebilmek amacıyla yola çıktığını söyleyen Başkan Şahin, "Benim ve yol arkadaşlarımın derdi seçim değil. Bizim derdimiz Atakumlulara hizmet etmek, derdimiz çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmektir. Niyetim hayırlı olduğu için akıbetimiz de Allah’ın izniyle hayırlı olacaktır" şeklinde konuştu.



“Ticaret de kaynak da artacak”


Seçim çalışmalarında ilçe esnafına ayrı bir yer ayırdığını ve önem verdiğini belirten Zihni Şahin, "Üreten, çalışan, emek sarf eden esnaf ziyaretlerimizi o yüzden ara vermeden, kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. Esnafımız mutlaka desteklenmelidir. Atakum gibi hızla büyüyen, gelişen, Karadeniz’in gözbebeği bir ilçede, 10 binlerce üniversiteli gencin yaşadığını da düşünürsek, günlük ticaretin daha da artırılması, böylece ilçe dışından kaynak girişinin daha çok sağlanması gerekir. Belediye başkanı seçilmem halinde bu konu üzerinde titizlikle duracak, ona göre planlamalar yapacağız. Böylece esnafımızın kazancına kazanç katacağız" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    2. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    3. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    4. Gaziantep'te asayiş
    5. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    6. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    8. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    9. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    10. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    11. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    12. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    13. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    14. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    15. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. Kütahya'da kara yolunda çökme
    18. Obama’nın Güney Amerika Danışmanından..
    19. Yakalanacağını anlayınca kendi..
    20. Burhanettin Kocamaz hangi partiden..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı