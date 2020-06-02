Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 800 ile bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının kurulacağı binada incelemelerde bulundu.

Yapılan düzenlemeler hakkında bilgi alan Başkan Zeybek fabrikayla birlikte istihdamın önünün açılacağını ifade ederek, tekstil sektörünün de Afyon’da gelişmesine vesile olacaklarını bildirdi. Başkan Zeybek, seçim vaatleri arasında olan iş sahası açma projelerinden birisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zeybek, “ Tek gayemiz vardı, o da garip gurebanın işsiz olan insanların evlerine bir dilim ekmek götürmelerine katkı sağlamaktı. Şükürler olsun bu projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Fabrikada çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah Afyon’da yeni bir iş kolu hayata geçmiş olacak. Tekstil sektörünün de Afyon’da gelişmesine vesile olacağız” dedi.