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Aktüel

Başkan Yükselden Tekirdağspor’a ilk idmanda moral ziyareti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın nedeniyle futbol liglerine verilen aranın sona erecek olması dolayısıyla yeniden idmanlara başlayan Tekirdağspor’u ilk antrenmanında yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:11:53 -
Başkan Yükselden Tekirdağspor’a ilk idmanda moral ziyareti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın nedeniyle futbol liglerine verilen aranın sona erecek olması dolayısıyla yeniden idmanlara başlayan Tekirdağspor’u ilk antrenmanında yalnız bırakmadı.


Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından amatör ve profesyonel futbol liglerine ara verilmişti. Profesyonel liglere verilen ara 12 Haziran’da sona ererken, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçları ise 18 Temmuz’a kadar başlamayacak. Müsabakaların başlamasına bir ay kala idmanlara başlayan Tekirdağspor, tam kadro olarak lige hazırlanmaya başladı.


Yüksel başarılar diledi


İlk antrenmanını Namık Kemal Stadı’nda gerçekleştiren Tekirdağspor’a moral ziyaretinde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, futbolcular ve teknik heyetle bir süre sohbet ederek ligin kalan kısmı için başarılar diledi.


Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Normalleşme süreciyle birlikte yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Tekirdağsporlu futbolcularımızın bugün gerçekleştirdikleri ilk idmanını izledik. Antrenmanda moral depolayan sporcularımızla sohbet ederek, kaleye bir kaç şut da biz çektik. Kulüp Başkanımız Mülahim Kuru nezdinde sarı siyahlı ekibimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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