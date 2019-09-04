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Başkan Yüksel’den Sivas Kongresi’nin 100. yılı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sivas Kongresi’nin 100.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
Başkan Yüksel’den Sivas Kongresi’nin 100. yılı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sivas Kongresi’nin 100. yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Gökhan Yüksel yayınladığı mesajda, "Kıymetli hemşehrilerim; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel oluşturan ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle -bir ulusun kurtuluşunu hazırlayan- kararların verildiği Sivas Kongresi’nin 100. yılını karşılıyor olmanın kıvanç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. ’Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ve parçalanamaz’ sözünü kendisine ülkü edinmiş büyük bir deha ve sarsılmaz inancıyla bu büyük dehanın peşinden giden bir milletin kurtuluş ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığı, 100 yıl önce Sivas’tan tüm dünyaya ilan edildi. 100 yıl önce bir kıvılcımdan doğarak bir milletin birlik ve beraberliğini, manda ve himayeyi reddedişini, bağımsızlığına el sürdürmeyişini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve ebedi varlığına temel oluşturan sönmeyecek meşalenin ateşi, her geçen gün daha da büyümekte, üzerinde yaşadığımız vatan toprağını ve milletimizi korumaktadır. Şanlı tarihimizden öğrendiklerimiz bizlere gösteriyor ki gücünü, birlik ve beraberlik ruhundan, yıkılmayan bağımsızlık inancından alan milletler, varlığını ilelebet sürdürmekle ödüllendirilir. Ne mutlu bizlere ki atalarımızın mücadelesi ve bu mücadelede göstermiş oldukları erdemler, bugün bizim en kıymetli kılavuzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle millet egemenliğine dayalı, milli devletin inşasına giden yolda önemli adımların atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
  1. doğa

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